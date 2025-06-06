Què fa un home amb una àguila Harris a la rambla Ferran de Lleida?
L'ajuntament va anunciar fa mesos que deixaria anar rapinyaires per controlar la població de coloms
Aquest dijous es va poder veure a la rambla Ferran de Lleida un home amb una àguila Harris que feia pràctiques. Es tracta d'una prova pilot per controlar la població de coloms. En aquest sentit, a l'abril la Paeria va explicar que té previst alliberar aus rapinyaires a tres zones de la ciutat per controlar la plaga de tudons que assola a barris com Ciutat Jardí, Cappont, la Zona Alta o l’entorn de Rambla Ferran.
Es tracta d’un pla de xoc per foragitar els tudons, una espècie de colom que nia en les branques dels arbres i el control de la població de la qual és un problema per a les administracions. La Paeria té previst presentar el projecte la setmana que ve.
La plaga de coloms comuns i tudons és una queixa habitual de la ciutadania. "Recordo que vam estar a Cappont i hi havia operaris de brigada netejant mobiliari i parcs infantils i l’endemà estaven bruts pels excrements d’ocells i a la Rambla Ferran també ens ha passat amb els nous bancs i papereres", va dir la tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias.
El pla de deixar anar aus rapinyaires es complementarà amb un control "arbre per arbre per identificar els nius de tudons i treure a les seues cries". Quant als coloms comuns, que no solen niar en arbres sinó que ho fan més en terrats i l’interior d’edificis abandonats, la tinenta d’alcalde va dir que la seua població "està més controlada i es poden capturar amb gàbies".