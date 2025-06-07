COMERÇ
Més d’un centenar d’establiments de la Zona Alta de Lleida participen en la Nit Oberta, que omple Ricard Viñes i els carrers adjacents.
Descomptes, ofertes, música, una desfilada i titelles, algunes de les activitats
Més d’un centenar de comerços de la Zona Alta van obrir ahir fins a la mitjanit amb diferents promocions, descomptes i activitats en l’edició número tretze de la Nit Oberta, una jornada que organitza l’associació de comerciants per “posar el comerç local en el centre” i “oferir una forma diferent de viure al barri”. La plaça Ricard Viñes i els carrers adjacents es van convertir en un formiguer de persones que no van voler perdre’s el “bon ambient” i les múltiples activitats programades, que van començar amb un tardeig i sessions d’un maquillador professional, fins i tot abans de la inauguració oficial. Hi va haver dansa, jocs infantils, un toro mecànic, un espectacle de titelles, un showcooking, una desfilada de moda infantil, llenceria i roba de bany i molta música en directe, sobretot de diversos DJ, amb el colofó d’un concert del grup De Noche.
La Nit Oberta també va servir per posar fi a la campanya Compra al maig, guanya al juny, en què tots els tiquets de compra en negocis de la zona es van registrar en un web i van entrar en un sorteig de 1.200 euros, a gastar també en establiments de la Zona Alta. El sorteig es va fer després del concert i el guanyador havia de ser present en aquell moment a la plaça Ricard Viñes per poder disfrutar el premi. L’associació de comerciants va destacar que aquest sorteig va ser l’activitat estrella de la jornada, ja que va suposar el final de festa de tot un mes de campanya per incentivar les vendes. Així mateix, va destacar que la iniciativa està plenament consolidada després de tretze edicions, més la de l’any de la pandèmia, que va ser virtual. El president dels comerciants de la Zona Alta, Josep Bellera, va elogiar la implicació dels comerços i dels veïns i a aquests últims també els va agrair la seua paciència, atès que van haver de suportar carrers tallats i soroll fins a la mitjanit.