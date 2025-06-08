SEGRE

Activitats lúdiques per promocionar les ‘mates’

Un dels llocs amb activitats matemàtiques, ahir al Pati de les Comèdies. - S.E.

REDACCIÓ

El Pati de les Comèdies, al costat de l’IEI, va acollir ahir la jornada Matemàtiques al Carrer, organitzada per la Federació d’Entitats d’Ensenyants de Matemàtiques de Catalunya, que té per objectiu promocionar aquesta matèria amb activitats lúdiques. Els participants van trobar jocs amb calculadores, papiroflèxia, reptes, construccions o trucs. “Les matemàtiques no són només les equacions que el professor fa a la pissarra, sinó que estan a tot arreu”, va indicar Ferran Montardit, de la federació. Així mateix, des de fa una setmana 45 botigues de l’Eix Comercial i la Zona Alta exhibeixen reptes matemàtics als aparadors, que es poden resoldre a través d’un QR, i ahir es va inaugurar una exposició que uneix matemàtiques i art.

