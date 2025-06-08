VIA
Denuncien la degradació d’un carrer darrere de l’Eix Comercial de Lleida
El cap de l’oposició a la Paeria, Xavi Palau (PP), denuncia l’estat de “degradació” del carrer General, ubicat darrere de l’Eix Comercial i “a cinquanta metres de la Paeria”.
Assegura que porta sis mesos cobert de vegetació crescuda i que també acumula residus, i considera que es tracta d’una mostra que “no hi ha un pla per recuperar el Centre Històric i l’Eix”.
Per això, reclama l’inici “immediat d’un programa d’inspeccions periòdiques i sistematitzades per detectar immobles, locals i solars en estat de degradació que puguin comportar riscos per a la salubritat pública, la seguretat estructural o la convivència veïnal, i que donin lloc a requeriments de rehabilitació o mesures subsidiàries”.
També demana una neteja ràpida quan es detecti brutícia a la via pública i intensificar el control de plagues.