Dos intoxicats al cremar-se una caseta a Gardeny

Va causar una densa columna de fum

Estat en el qual va quedar la caseta després de l’incendi. - JORDI ECHEVARRIA

Estat en el qual va quedar la caseta després de l’incendi. - JORDI ECHEVARRIA

Dos persones van resultar intoxicades per inhalació de fum al cremar una caseta ahir al migdia al Turó de Gardeny, segons va informar la Guàrdia Urbana. L’incendi es va declarar a les 13.13 hores i fins al lloc van acudir tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, patrulles de la Guàrdia Urbana i ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). L’incendi va fer una gran columna de fum negre que podia veure’s a diversos quilòmetres de distància. Els efectius dels Bombers van aconseguir apagar-lo en qüestió de minuts i evitar que es propagués. 

El foc va cremar una barraca de fibra situada on anys enrere hi havia una discoteca i actualment és un solar abandonat. Dos de les persones que hi malviuen van resultar intoxicades i van ser ateses pel SEM. Una d’elles va rebre l’alta in situ mentre que l’altra va ser evacuada a un CAP per ser sotmesa a una revisió.

D’altra banda, els Bombers van sufocar ahir a la matinada un incendi que va calcinar dos contenidors al carrer Rossinyol, a Gardeny. A més, val a recordar que divendres hi va haver uns altres tres casos a la Mariola.

