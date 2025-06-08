SANITAT
Salut manté el trasllat a Copa d’Or del CAP de Cappont i preveu estrenar-lo el 2029
Segons afirma la consellera Pané en una resposta parlamentària a una pregunta d’ERC. Assegura que quan disposin de l’informe de l’ACA iniciaran la licitació i les obres començaran el 2027
La consellera de Salut, Olga Pané, assegura en una resposta parlamentària a una pregunta del grup d’ERC que el projecte del nou CAP de Cappont, previst a la zona d’expansió de Copa d’Or, tira endavant i assegura que la previsió és que entri en funcionament el 2029. Després de l’anunci del projecte de trasllat, el 2023, entitats de Cappont van mostrar el seu rebuig i fins i tot van intervenir en el ple de la Paeria, després que l’alcalde, Fèlix Larrosa, tingués coneixement del malestar del veïnat. Inicialment, havia d’estar llest aquest any, però el projecte va quedar en standby a l’estar l’equipament en zona inundable, fins a disposar dels informes preceptius que en garanteixin la seguretat.
Pané detalla en la seua resposta que “la construcció del nou CAP de Cappont forma part del Pla d’Inversions de Salut i està prevista a través de l’empresa pública Infraestructures de la Generalitat, amb una inversió estimada de 14,4 milions”.
“Actualment, s’espera l’aprovació definitiva de l’informe favorable per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que permetrà ampliar la superfície disponible a la planta baixa del futur equipament. Una vegada es disposi d’aquest document, es podrà iniciar el procés de licitació per a l’encàrrec de la redacció del projecte”, afegeix. Assenyala que, “segons el calendari previst, el projecte hauria d’estar llest durant el 2026, mentre que la licitació i execució de les obres es durien a terme entre el 2027 i el 2028. Posteriorment, es procediria a dotar el nou CAP d’equipament, amb la previsió que entri en funcionament el 2029”.
El febrer del 2023, el llavors conseller de Salut, Manel Balcells, va anunciar que aixecarien un gran edifici en un solar entre l’avinguda President Josep Irla i el carrer Àngel Moncusí que –a més del CAP i la base del SEM– allotjaria part de l’atenció pediàtrica de la ciutat, l’equip d’atenció a la salut sexual i reproductiva, la unitat d’Odontologia de la capital i l’equip territorial de salut pública del Segrià.
Per la seua banda, les associacions de veïns i comerciants de Cappont, el Grup de Dones, la llar de jubilats, el Col·lectiu Cultural i Fibrolleida van reclamar deixar al CAP al centre del barri l’atenció del metge de família i les analítiques, i estan d’acord que el nou edifici ofereixi pediatria, radiologia i especialitats i serveis sanitaris. Van recollir més de 3.000 firmes en contra del trasllat, van portar la qüestió a la Sindicatura de Greuges de Catalunya i van crear fins i tot una rumba reivindicativa que van difondre per les xarxes, a més d’intervenir en el ple.
Al seu torn, l’alcalde va traslladar a Balcells el malestar de les entitats i Pané, en una visita a Lleida, li va preguntar per l’estratègia de mobilitat que preveuen per garantir l’accés al nou equipament.