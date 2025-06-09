SUCCESSOS
Ferit de gravetat un home al ser apunyalat en una baralla a Lleida
Va ocórrer a les 6.30 a Alfred Perenya i els Mossos d’Esquadra busquen l’agressor
Un home va resultar ferit de gravetat a primera hora del matí d’ahir al ser apunyalat durant una baralla a Lleida. Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana van ser alertats a les 6.30 hores d’una baralla entre una vintena de persones i que una d’elles havia estat apunyalada amb una arma blanca al carrer Alfred Perenya, prop d’un local de lleure nocturn, al Clot, com va avançar SEGRE en l’edició digital.
Al lloc van acudir diverses patrulles, entre les quals furgonetes de l’ARRO (antiavalots) i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques. El ferit va ser atès in situ i, posteriorment, evacuat amb pronòstic greu a l’hospital Arnau de Vilanova. Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de la investigació. D’altra banda, al tancament d’aquesta edició no constaven detencions.
Preocupació veïnal
Veïns de la zona van mostrar la seua preocupació per incidents com aquest, que asseguren que coincideixen amb l’activitat nocturna d’una discoteca que ha estat sancionada en diverses ocasions per la Paeria. Segons els testimonis, l’establiment està obert fins a altes hores de la matinada, cosa que genera incivisme als carrers adjacents. Reclamen més presència policial i un control més significatiu dels locals de lleure nocturn per garantir la seguretat al barri.
Els Mossos i la Guàrdia Urbana han hagut d’intervenir en altres aldarulls que s’han produït en aquest zona. La majoria d’aquests tenen lloc durant el cap de setmana i de matinada. En alguns s’han produït detencions.