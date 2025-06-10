PAERIA
El nou POUM de Lleida preveu 4 àrees amb 8.832 pisos i l’ampliació de l’Eix per tot Alcalde Costa
En total estima que el parc urbanístic creixi en 27.213 habitatges, i 18.831 estarien en l’actual trama urbana. Contempla prolongar la zona comercial i per als vianants actual fins al Turó de Gardeny
Desenvolupar nous sectors, consolidar i unificar la trama urbana, retirar la indústria del centre, dotar-la de més sòl als afores i ampliar l’Eix Comercial per Alcalde Costa fins al Turó de Gardeny.
Aquests serien els principals eixos del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que l’alcalde, Fèlix Larrosa, va presentar ahir als sectors empresarials de la ciutat i als grups de l’oposició en un acte a la Llotja, en el qual va concretar que la seua intenció és aprovar el document inicialment a finals de juliol i provisionalment al llarg de l’any que ve.
“Aquest nou POUM suposarà un canvi de model per consolidar Lleida com la segona capital de Catalunya”, va destacar Larrosa.
En relació amb l’expansió urbanística, l’alcalde va destacar que es preveuen sis àrees de cara al 2050. Aquestes serien la zona pròxima a l’església de Montserrat a Ciutat Jardí, el tram que va de les avingudes Pinyana, Balàfia i Torre Vicens fins a Pardinyes; els voltants de l’avinguda Artesa a la Bordeta i els terrenys de l’Àrea Residencial Estratègica (ARE), entre Cappont i la Bordeta als dos costats de l’Ll-11.
En aquestes noves zones es preveu construir fins a 8.832 habitatges, mentre que en l’actual trama urbana se’n podrien fer 18.831 més entre pisos buits (400), solars (5.725) i sectors no consolidats (12.256), la qual cosa sumaria un total de 27.213, “un 63% més del que necessitaria Lleida segons la Generalitat, va dir Larrosa.
A nivell comercial el nou planejament preveu disposar de 110.000 metres quadrats al nou districte del pla de l’estació, l’àrea que hi ha al voltant de la terminal ferroviària que permetrà connectar Pardinyes amb el centre de la ciutat.
Però el punt més destacat d’aquest àmbit és la proposta d’ampliar l’Eix Comercial pels carrers Alcalde Costa i República del Paraguai convertint-los en zona de vianants i que el corredor comercial arribi fins al Turó de Gardeny. “Consolidem la idea d’una nova àrea de centralitat comercial atansant el parc científic a la ciutat i generant activitat al barri d’Instituts-Sant Ignasi”, va destacar Larrosa, que va remarcar que el nou POUM no contempla el parc comercial de Torre Salses perquè la zona ja està prevista en el planejament actual.
També es preveu que les fàbriques que hi ha per la trama urbana com a l’entorn dels Camps Elisis, zones de Pardinyes i els carrers Almeria, Antogui Guix Ribelles i Francesc Argilet dels Mangraners s’instal·lin a les noves zones industrials (vegeu el desglossament) i passin a tenir usos residencials i d’equipaments i zones verdes.
La ciutat guanyarà un total de 621,6 hectàrees de sòl industrial
Un altre dels punts destacables del nou planejament és ampliar en 621,6 hectàrees les zones per a usos industrials i d’activitat logística, tecnològica i econòmica. La majoria d’aquesta ampliació (333,8 hectàrees) seria gràcies al nou polígon de Torreblanca, que s’està tramitant a l’altura de la carretera N-240 direcció Tarragona.
També contempla guanyar 107,6 hectàrees amb les ampliacions dels polígons d’El Segre i Torre Solé; unes altres 50,9 més al Turó de Gardeny per a “activitat d’innovació i coneixement”; 21,30 per a la central duanera Cimalsa; i 12 hectàrees per al nou recinte firal que s’habilitarà a la zona de l’antiga Hípica.