La Paeria de Lleida avisa 47 propietaris: o retiren els seus vehicles del dipòsit municipal o els perden
Els cotxes no reclamats podran ser subhastats, reciclats o incorporats a la flota municipal si no es recuperen dins del termini establert
L’Ajuntament de Lleida ha notificat oficialment a 47 propietaris de vehicles emmagatzemats en el dipòsit municipal que disposen d’un termini improrrogable de 30 dies per retirar-los i abonar els costos associats al seu trasllat i custòdia. La comunicació, emesa ahir per la Paeria, adverteix que, transcorregut aquest període sense que els amos hagin procedit a la recollida, els automòbils seran declarats formalment abandonats, la qual cosa activarà el protocol administratiu per a la seua subhasta pública o baixa definitiva del registre municipal.
La mesura s’emmarca dins de les actuacions periòdiques que realitza el consistori lleidatà per optimitzar l’espai disponible a les seues instal·lacions i reduir els costos de manteniment que suposa la custòdia prolongada de vehicles no reclamats.
Procediment administratiu per a vehicles no reclamats
Una vegada finalitzat el termini establert, l’administració local iniciarà els tràmits per declarar oficialment aquests vehicles com abandonats. Aquest procediment permet al consistori disposar-ne segons estableix la normativa vigent. Entre les opcions previstes, destaca la possibilitat d’incorporar alguns d’aquests automòbils a la flota de la Guàrdia Urbana per a tasques específiques de vigilància i control del trànsit, sempre que les seues característiques tècniques i estat de conservació ho permetin.
Per a aquells vehicles que no resultin adequats per a serveis municipals, l’Ajuntament podrà optar per la seua alienació mitjançant subhasta pública, permetent recuperar part dels costos generats per la seua custòdia. Els automòbils que no trobin comprador o l’estat dels quals no justifiqui la seua venda seran donats de baixa definitiva del registre municipal i traslladats a un centre autoritzat de tractament per al seu desballestament i reciclatge, complint així la normativa mediambiental.
Els propietaris que decideixin recuperar els seus vehicles dins del termini establert hauran d’abonar les taxes corresponents, que inclouen tant el cost del servei de grua que va realitzar el trasllat inicial com les tarifes diàries de custòdia acumulades durant tot el temps que el vehicle ha romàs en el dipòsit municipal. Aquestes quantitats varien en funció del tipus de vehicle i del temps transcorregut, podent assolir sumes considerables en els casos d’estades prolongades.
L’ordenança fiscal de l’Ajuntament de Lleida estableix tarifes progressives per a la custòdia, que s’incrementen segons el tipus de vehicle (motocicletes, turismes o vehicles de més tonatge) i els dies de permanència en les instal·lacions municipals. Aquesta estructura de costos busca desincentivar l’abandó de vehicles i promoure una retirada ràpida per part dels propietaris.
Què fer si el meu vehicle ha estat traslladat al dipòsit municipal?
Els ciutadans els vehicles dels quals hagin estat traslladats al dipòsit municipal han d’acudir a les instal·lacions amb la documentació que acrediti la seua propietat (permís de circulació), la seua identificació personal (DNI o equivalent) i, en el seu cas, abonar les taxes corresponents per la retirada i custòdia.