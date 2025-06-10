INSTITUCIONS
Proposen un concurs d’idees per dissenyar el nou recinte de la Fira de Lleida
El Patronat de la Fundació Fira de Lleida està sondejant la possibilitat de convocar un concurs d’idees per definir com serà el nou recinte firal, ja que es traslladarà l’actual que hi ha a Cappont als terrenys de l’antiga Hípica. La proposta del concurs d’idees va ser a proposta de l’alcalde i actual president del Patronat, Fèlix Larrosa, però no es va prendre una decisió defintivia sobre com es farà aquest procés. Val a recordar que aquest trasllat comportaria la demolició dels pavellons actuals i una important operació urbanística que ja està contemplada en el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que ahir va presentar Larrosa.
D’altra banda, a la reunió també es va parlar de la necessitat que Fira de Lleida pugui atreure més esdeveniments i salons professionals per millorar els seus ingressos, especialment els anys que no se celebra Municipàlia, per així garantir la seua estabilitat financera. També es va informar que les obres del nou pavelló avancen sobre el calendari previst i que es podrà estrenar de cara a Municipàlia, que serà a començaments d’octubre. Aquest nou equipament s’està aixecant al costat del pavelló 4, entre els carrers Camí de Picos i Gandesa, i serà desmuntable perquè, una vegada estigui llest el nou recinte firal, es pugui traslladar. El nou pavelló tindrà 2.400 metres quadrats i ara s’estan construint els fonaments.