EMERGÈNCIES
Eviten que un jove es llanci al buit des del pont Vell
Un ciutadà i policies van evitar ahir que un jove es llancés al buit des del pont Vell. Va passar de matinada quan un veí va observar com un jove, que estava molt alterat, s’havia col·locat a la banda exterior de la barana del pont amb la intenció de tirar-se i el va fer desistir. Al lloc van acudir diverses patrulles de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra.
Pel que sembla, el jove va fer un segon intent per llançar-se al buit, però el van poder contenir diversos policies. Posteriorment, va ser traslladat a l’hospital Arnau de Vilanova per ser sotmès a una revisió.