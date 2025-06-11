SALUT
Infermeres de Lleida combaten les fake news sanitàries en xarxes
El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) va presentar ahir un estudi sobre estratègies per combatre les notícies falses sanitàries en xarxes socials al Congrés Internacional d’Infermeria que se celebra a Hèlsinki (Finlàndia). Aquest treball es basa en l’anàlisi d’onze estudis desenvolupats els últims deu anys en dos línies d’actuació. La primera es va fer durant la pandèmia, on hi va haver una participació activa en xarxes socials per desmentir les notícies falses i promoure la vacunació. I la segona va consistir a impulsar campanyes educatives relacionades amb diferents problemàtiques de salut.
En un altre ordre, professionals del COILL van rebre ahir una formació sobre detecció i abordatge de la solitud a càrrec de la psicòloga i gerontòloga Elena Fernández, membre del Programa Sempre Acompanyts de la Fundació La Caixa. En la sessió es va explicar com prevenir, detectar i acompanyar les persones que pateixen aquesta situació i com afecta la seua salut física i mental.