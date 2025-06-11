ZONES VERDES
Lleida estrena servei de jardineria amb més inversió, personal i control de seguiment per geolocalització
Les empreses Urbaser, Raga i les fundacions Ilersis i Aspros assumiran el manteniment de parcs i zones verdes amb 181 empleats // La Paeria utilitzarà una plataforma online per controlar els treballs i que les concessionàries compleixin les obligacions del contracte
L’ajuntament ha presentat aquest migdia el seu nou servei de jardineria, que va entrar en vigor la setmana passada i que compta amb més inversió, personal i maquinària que l’actual concessionària. Així mateix, la Paeria utilitzarà una plataforma per garantir que el servei es presta correctament i poder revisar els torns de treball, la programació setmanal i el control per geolocalització tant de la maquinària com dels jardiners. Una mesura que el govern pren després que rescindís el contracte a l’anterior concessionària del servei per diversos incompliments i la multés amb 170.000 euros.
La tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, ha detallat que l’empresa Urbaser es fa càrrec de la jardineria dels barris del marge dreta de la ciutat (Centre Històric, Mariola, Noguerola, Balàfia, Pardinyes, Secà, Camp d’Esports, Instituts-Sant Ignasi, Universitat, Zona Alta, Turó de Gardeny i Clot), el grup Raga s’encarrega del marge esquerre (Cappont, La Bordeta, Els Mangraners i el polígon del Camí dels Frares), la Unió Temporal d’Empreses formada per Ilersis i Aspros assumeix el manteniment del Turó de la Seu Vella, el cementiri municipal, Llívia i els Camps Elisis, mentre que el centre especial de treball Salvador Seguí s’encarrega de Ciutat Jardí i la canalització del Segre. Paral·lelament, l’escola municipal de jardineria portarà el manteniment del parc de Les Basses d’Alpicat, un espai per al qual la Paeria els està preparant un contracte específic.
Iglesias ha detallat que el contracte té una durada de dos anys amb l’opció de prorrogar-lo uns altres dos més i compta amb una inversió anual de 5,1 milions d’euros, un 53% més que l’anterior concessió. Els treballadors dels dos marges augmenten un 24% fins els 115, als quals cal sumar els 60 del centre Salvador Seguí i 6 de l’escola de jardineria, "per la qual cosa en total 180 persones s’encarregaran de la jardineria de la ciutat", ha destacat Iglesias. A nivell de maquinària comptaran amb 32 desbrossadores, 32 bufadors, 18 motoserres, 18 segadores autopropulsades, un aspirador de fulles i una flota de 30 vehicles entre turismes, furgonetes i camions. La tinenta d’alcalde ha afegit que també augmentarà en un 2% anual els costos de personal per garantir una millora progressiva de les seues condicions laborals.
En relació amb el control de seguiment, Iglesias ha concretat que es farà a través d’una plataforma "on serà inclosa la programació de cada setmana. Sabrem quants treballadors hi ha en cada torn, la maquinària que hi ha i totes tindran un sistema de geolocalització," ha detallat la tinenta d’alcalde. D’aquesta manera, "podrem veure quines actuacions s’han fet a cada zona i el per què per garantir que les empreses compleixen el promès i demanar-los explicacions si fa falta". En aquest sentit, l’alcalde, Fèlix Larrosa, ha destacat que la Paeria posarà en marxa "de forma imminent" el cos d’inspecció municipal que vetllarà pel correcte funcionament de tots els serveis de l’ajuntament.
Finalment, Larrosa ha destacat l’augment de la inversió i personal en jardineria, però també ha fet una crida a la coresponsabilitat ciutadana per tenir la via pública cuidada. "Tots els esforços i augments d’inversió que estem fent en els serveis de la ciutat poden quedar en res si no som conscients tots que el carrer i els espais públics els hem de cuidar entre tots, demano aquest exercici de responsabilitat col·lectiva", ha demanat l’alcalde.