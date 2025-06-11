Lleida, la ciutat de l'Estat on més s’abarateix el lloguer
Un 11,97%, amb una mitjana de 7,99 euros per metre quadrat
El portal immobiliari pisos.com afirma al seu últim informe que Lleida és la capital de l’Estat on més van baixar els preus del lloguer al maig respecte al mateix mes de l’any passat, un 11,97%, amb una mitjana de 7,99 euros per metre quadrat. És la sisena capital més assequible de l’Estat, segons el portal. Per contra, Tarragona va encapçalar el rànquing estatal d’increment interanual amb una pujada del 25,70%.
Al conjunt de l'Estat espanyol, el preu mitjà del lloguer es va situar el maig en 13,16 euros el metre quadrat, la qual cosa suposa un repunt del 13,25% respecte al mateix període de l’any anterior, però gairebé un estancament respecte a abril (+0,08%), segons l’informe mensual elaborat per pisos.com.
Davant d’aquesta nova pujada dels preus de l’habitatge de lloguer a Espanya, el director d’Estudios de pisos.com, Ferran Font, ha indicat que "la situació de l’oferta és més preocupant que mai", i ha advertit que "l’inventari s’actualitza a un ritme molt lent, provocant una alta competència entre inquilins".
En aquest sentit, Font ha assegurat que trobar una casa on viure de lloguer ja no és només un tema "de paciència o solvència"; sinó que hi ha ciutats on la caiguda de l’estoc ha estat "dramàtica". Segons el seu parer, l’efecte que està tenint aquesta escassetat en la demanda va més enllà "de la simple frustració, impactant en la salut mental i en la qualitat de vida".
El portaveu del portal immobiliari ha assenyalat que no es pot convertir l’accés al mercat del lloguer en una qüestió de "supervivència", al·ludint que el lloguer residencial "ha de recuperar com més aviat millor el seu caràcter assequible, i per a això cal aturar el degoteig cap a modalitats d’arrendament amb més seguretat jurídica".