Pol, Aleix i Oriol: «Els primers exàmens han estat assequibles»
La selectivitat arranca amb crítiques al nou model amb menys optativitat on els aspirants no poden descartar exercicis com passava fins l’any passat
Les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) van començar ahir per a més de 2.400 lleidatans que van estrenar el nou model d’exàmens que elimina gairebé tota l’optativitat, ja que per primera vegada tots els exercicis són obligatoris i no hi ha possibilitat de descartar-ne alguns o optar entre dos models d’examen, com passava en diversos fins a l’any passat.
Aquests estudiants de Batxillerat Social de l’institut de La Segarra de Cervera van explicar que els primers exàmens de Llengua Castellana i Literatura i Llengua Estrangera els van semblar “assequibles”, perquè “al final ha sortit el que hem treballat durant tot l’any”.
Pol Rosas i Àlex Sánchez van trobar més fàcil el de Llengua Castellana mentre que Oriol Molluna va dir que era més fàcil el de Llengua Estrangera. Dos d’aquests joves volen estudiar el grau d’Administració i Direcció d’Empreses i l’altre, el d’Educació Primària.