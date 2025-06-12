UNIVERSITAT
Protesta de doctorands per la seua “precarietat”
Un grup de doctorands de la Universitat de Lleida es van concentrar ahir a primera hora del matí a l’Edifici Polivalent 1 del campus de Cappont, que acollia els exàmens de la selectivitat, per denunciar la precarietat del seu col·lectiu i reclamar un increment de salaris i augmentar un any més la durada del seu contracte. Van recordar que la UdL va aprovar l’any passat augmentar de tres a quatre anys la durada dels contractes predoctorals amb la condició que es renovi cada any, i van acusar el rector de posar en perill la següent convocatòria. “Jaume Puy ens vol deixar a l’atur malgrat que és conscient que tres anys són insuficients per acabar una tesi”, va assegurar un membre del Col·lectiu Doctorandes en Lluita, que també critica la Generalitat. Aquest col·lectiu té 450 firmes de treballadors de la Universitat de Lleida que demanen mantenir aquest quart any.