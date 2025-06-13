SEGRE

Així ha estat l'examen de català de les PAU

La gentrificació i els efectes del turisme, en l'última jornada de les proves de la selectivitat

Alumnes realitzant les proves de les PAU a Lleida.

Alumnes realitzant les proves de les PAU a Lleida.Magdalena Altisent

Lluís Serrano
Publicat per
redacció

Creat:

Actualitzat:

L'examen de llengua catalana i literatura de les PAU d'aquest divendres ha inclòs un text sobre la "gentrificació verda", a càrrec de Joan Maria Boronat, sobre el qual els estudiants han hagut de respondre preguntes de comprensió lectora. A més, en la part d'expressió escrita, els alumnes han hagut de redactar un text de 125 a 150 paraules per descriure les conseqüències de l'arribada massiva de turistes a una ciutat. Pel que fa al bloc d'estudi sobre el fet literari, s'ha preguntat sobre el poema 'Desolació', de Joan Alcover.

L'examen, en PDF

Examen de Llengua Catalana i Literatura PAU 2025
Correccions de l'examen de Llengua i Literatura PAU 2025

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking