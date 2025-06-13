SUCCESSOS
Deu mesos de presó per a un militar per amenaçar una companya a l'acadèmica de Talarn: “si ho expliques, te’n penediràs”
També li va dir “mor-te”, segons la sentència
El Tribunal Militar Tercer de Barcelona ha condemnat a 10 mesos de presó un jove militar de Vigo per amenaçar una companya quan tots dos estaven de formació a l’Acadèmia General Bàsica de Sotsoficials de Talarn. Els fets, segons considera provat la sentència, van tenir lloc el novembre del 2022, quan el militar ara condemnat tenia 21 anys i en feia només un que havia ingressat a les Forces Armades. Segons la interlocutòria del tribunal militar, l’alumne va escriure amb una navalla a la porta de la cambra en la qual residia la víctima l’expressió “mor-te”. Després, va intentar esborrar-ho però continuava sent visible.
Un mes després, afegeix la sentència, l’acusat, aïrat perquè la víctima no li havia portat un entrepà de la cantina, va entrar a la cambra de la noia, en la qual no hi havia ningú present, i va tirar a terra un paquet de raïm i un cartró de llet que es trobaven en una bossa de comprar i, ja a terra, els va trepitjar. Després, va tornar a l’habitació de la víctima i li va etzibar que “si no fos pel meu pare, la meua mare i el meu germà, et mataria”. Així mateix, després d’aquest incident, recull la sentència, el condemnat li va dir a la víctima, durant una conversa amb ella, que “si ho expliques, te’n penediràs”.
L’endemà de l’amenaça de mort, la víctima, així com altres companys, van posar els fets en coneixement dels superiors de l’acadèmia. Aquests van cridar el processat, que els va reconèixer les amenaces, els va dir que n’estava penedit i que tenia “un problema amb el control de la ira i que s’estava tractant”. El tribunal assenyala que la declaració de la víctima és persistent i que aquesta es corrobora amb els testimonis d’altres companys. Un d’ells, fins i tot, va poder sentir que el condemnat li va dir a la seua companya que “l’havia obligat a fer-ho”, en relació amb l’incident del raïm. A més dels 10 mesos de presó, li imposa també la suspensió militar d’ocupació durant la condemna.
“Va afectar la seua tranquil·litat i la seua decisió de denunciar”
El tribunal considera proporcionada la pena de 10 mesos de presó, com sol·licitava la Fiscalia Jurídica Militar, al tenir en consideració el clima de “desassossec, por i control que l’acusat va generar en la víctima”. Fet que, segons la sentència, constitueix “un comportament que no només limita els drets fonamentals i llibertats públiques del militar, sinó la disciplina d’aquesta”. Així mateix, el tribunal assegura que les expressions abocades pel condemnat “tenen una càrrega intimidatòria evident i suficient per acovardir la víctima” i que les amenaces van afectar la tranquil·litat de l’alumna, a més d’intentar condicionar la seua decisió de denunciar. A més, el tribunal rebutja aplicar l’atenuant de confessió malgrat que el condemnat va admetre els fets als seus superiors.