ENTITATS
La Federació Veïnal de Lleida es ‘traslladarà’ al Palau de Vidre a finals d’any
Comptarà amb almenys dos espais fixos per a presidència i administració
La Federació d’Associacions de Veïns (FAV) abandonarà a finals d’any la seua seu a la plaça Sant Llorenç, al Centre Històric, per traslladar-se al Palau de Vidre, on comptarà amb, almenys, dos estances fixes. Així ho va assegurar el president de l’entitat, Toni Baró, després de reunir-se amb l’alcalde, Fèlix Larrosa, que li va concretar que “la idea és poder disposar dels espais a finals d’any, probablement entre novembre i desembre, i tenim moltes ganes de poder estrenar-lo”.
Aquest edifici, que des del setembre del 2023 és rehabilitat gràcies als fons europeus, mantindrà usos firals, però també allotjarà un hotel d’entitats i oficines municipals a la planta superior. En aquest sentit, Baró va detallar que “actualment estan licitant la compra de mobiliari i l’alcalde ens va dir que comptarem amb dos espais fixos, un per a presidència, un altre per a administració i la resta de sales les podrem utilitzar en funció de la disponibilitat que tinguin”.
Baró es va congratular que puguin traslladar-se al Palau de Vidre i abandonar la seu de Sant Llorenç, ja que “és un espai antic que està molt degradat, amb mals serveis i que no és apte per ser la seu de la Federació de Veïns”.
Baró demana un POUM “que sigui útil i consensuat”
En relació amb el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que va presentar el govern a començaments de setmana, el president de la FAV, Toni Baró, va considerar que “està molt bé i és adequat que se n’elabori un de nou perquè l’actual ja és molt antic, però el més important és que sigui útil per definir el desenvolupament sostenible i ordenat de la ciutat i, sobretot, que estigui consensuat al màxim possible, ja que és el full de ruta de la Lleida del futur”.
Com a elements positius, Baró va destacar el fet que insti a omplir els “forats” que actualment hi ha a la trama urbana i que preveu traslladar les indústries que hi ha en barris com Cappont, Pardinyes o els Mangraners als polígons. Tanmateix, volen revisar “molt en profunditat els aspectes relacionats amb la mobilitat, la protecció de l’Horta i la implantació de zones verdes a les illes d’edificis per veure sobretot com afectaria els veïns”.