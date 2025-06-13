COMERÇ
Tanca una botiga d'una cadena de roba que portava 13 anys a l'Eix Comercial de Lleida
Situada al carrer del Carme, abaixa persianes per "una decisió de la directiva i per qüestions estratègiques"
La cadena Desigual va tancar divendres passat la seua botiga situada al carrer del Carme, posant punt final a la seua estada a Lleida tretze anys després d’obrís portes.
Segons va informar la presidenta dels comerciants de l’Eix, Montse Eritja, el tancament d’aquest establiment de l’ensenya catalana es deu “a una decisió de la directiva i per qüestions estratègiques”. Una clausura que contrasta amb les múltiples obertures que l’Eix Comercial de Lleida ha registrat aquests últims mesos.