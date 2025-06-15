SERVEIS
Les piscines de la capital obren com a refugis climàtics
La Paeria insta veïns de la Mariola a anar a la de Cappont. Estrena de la d’Aitona
Les piscines de la ciutat de Lleida (Balàfia, Pardinyes, Cappont, la Bordeta, Secà de Sant Pere i els Mangraners) van iniciar ahir la temporada, en una nova jornada de temperatures estiuenques que va arribar als 37,2 graus, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Mantenen el mateix horari que l’estiu passat, d’11.00 a 20.30 hores, i el regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, va destacar que funcionen com a “refugi climàtic”. El dia de tancament està previst per al 7 de setembre, però es pot prolongar en funció de la calor, va indicar. Així mateix, va dir que treballen per buscar un espai per ubicar les piscines de la Mariola, després de descartar rehabilitar el de Gardeny, i va instar els veïns del barri a anar a les de Cappont, “que estan a 800 metres”.
També van obrir les d’altres municipis del Segrià, com Aitona, que ahir va inaugurar la remodelació del recinte, amb la presència del conseller de la Presidència, Albert Dalmau. La inversió ha estat de 594.000 euros, dels quals 370.000 de finançats a través del Pla Únic d’Obres de Serveis. “El Govern s’ha de posar a disposició de projectes com aquest, transformadors de veritat”, va indicar Dalmau. Altres piscines que ahir van donar el tret de sortida són les de Soses, Fondarella o la Pobla de Cérvoles. Tàrrega i Cervera van inaugurar la temporada de bany divendres. En el cas de la capital de l’Urgell, l’equipament compta amb 7.900 metres quadrats i ofereix una làmina d’aigua de 1.280, a més de solàrium, dutxes, vestidors, taquilles i lloguer de gandules i cadires.