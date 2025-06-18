INSTITUCIONS
El cap de la Guàrdia Urbana de Lleida, nou delegat d’Interior
Josep Ramon Ibarz dirigia el cos des de l’agost del 2007. Josep Mallada, actual subcap, serà intendent en funcions
L’actual intendent en cap de la Guàrdia Urbana, Josep Ramon Ibarz, serà el nou delegat de la conselleria d’Interior a Lleida, en substitució de Xavier Garròs. Ibarz era una de la desena de persones que s’havien presentat al procés de selecció per a aquest càrrec convocat fa unes setmanes i, segons ha pogut saber SEGRE, el departament ja ha notificat que ell ha estat l’elegit. Així ho van confirmar ahir fonts municipals, que van indicar que l’actual inspector subcap, Josep Mallada, assumirà provisionalment el comandament de la Policia Local com a intendent en funcions. L’ajuntament haurà de convocar un concurs públic per cobrir aquest lloc de forma definitiva, ja que la normativa obliga que sigui per oposició.
Ibarz, nascut el 1963, era el màxim responsable de la Guàrdia Urbana des de l’agost del 2007, quan va accedir al lloc rellevant Agapito Astudillo i després d’imposar-se a un altre aspirant en un concurs oposició. Fins aleshores era el subcap de la regió metropolitana sud dels Mossos d’Esquadra, encara que anteriorment ja havia tingut un paper destacat a les comarques de Ponent per la seua tasca investigadora en la resolució de diversos crims a finals de la dècada dels anys 90. Així mateix, va ser un dels comandaments claus en el desplegament dels Mossos a Barcelona. En principi, està previst que assumeixi el càrrec de delegat d’Interior el pròxim 1 de juliol.
Durant el període en què ha estat al capdavant de la Policia Local, aquest cos ha passat de tenir uns 200 agents els 250 actuals, creixement que ha tingut lloc els últims anys, una vegada eliminades les restriccions que es van implantar durant les retallades pressupostàries per cobrir places públiques vacants. La seua arribada també va coincidir amb l’inici del procés per construir la nova comissaria, que va ser inaugurada el març del 2011. Durant més de dos anys, des que es va enderrocar l’anterior i va estar llesta l’actual, la Urbana va estar ubicada provisionalment en un complex de barracons a Gardeny.