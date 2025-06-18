ENERGIA
Jornada per analitzar i impulsar els Certificats d’Estalvi Energètic
L’Agència de l’Energia de l’ajuntament de Lleida i l’Oficina Comarcal de Transició Energètica del Segrià van organitzar ahir una jornada a la Llotja de Lleida per donar a conèixer els Certificats d’Estalvi Energètic (CAE), una metodologia que permet fer més viables projectes d’eficiència energètica al monetitzar l’estalvi que generi la inversió. Així mateix, la jornada s’emmarca dins de la Setmana Europea de l’Energia Sostenible.