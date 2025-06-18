PAERIA
Larrosa diu que Lleida és líder en projectes i l’oposició creu que viu “en una bombolla”
L’alcalde assegura que han complert el 59% del seu pla d’acció municipal en dos anys. El PP i ERC afirmen que segueixen els problemes de seguretat i neteja i Junts marca distàncies amb el PSC
El ple de l’estat de la ciutat d’ahir va evidenciar, una vegada més, els diferents punts de vista que el govern del PSC i l’oposició tenen respecte a la situació de Lleida. Per a l’alcalde, Fèlix Larrosa, la ciutat està millorant en serveis, oferta d’habitatge, seguretat, sòl industrial i equipaments, mentre que per a la majoria dels altres grups tot està igual o pitjor que fa dos anys, amb un govern “que viu en una bombolla de autocomplaença” i no accepta la crítica. D’altra banda, el grup Junts, el principal soci dels socialistes des de l’inici del mandat, va avisar Larrosa que el seu suport “no és un xec en blanc” i que es penedeixen d’haver recolzat algunes iniciatives aquests dos anys, com la nova concessió de l’Aula de Teatre.
L’alcalde va treure pit que ja han complert “el 59%” de les accions del seu pla d’acció municipal, que han adjudicat el nou contracte de jardineria i estan ultimant el de neteja, “que ens farà ser excel·lents”.
En matèria de seguretat va destacar que instal·laran més de 300 càmeres ala via pública, que han reforçat la Guàrdia Urbana i que els furts han baixat un 6%, les okupacions un 40% i els robatoris en comerços, un 30%. Va detallar que han plantat més de 2.000 arbres, que tenen sòl per construir 300 habitatges i que crearan una àrea de control dels serveis municipals. “No hi ha cap ciutat a tot Catalunya amb tantes ganes de fer coses com Lleida”, va assegurar Larrosa.
El cap de l’oposició i del PP, Xavi Palau, va replicar a l’alcalde que “hi ha una llunyania en com veu la ciutat el govern i com la veu la ciutadania” i que les queixes veïnals continuen sent la neteja, la inseguretat, l’augment de les zones blaves i la pujada d’impostos. També va advertir que, per molt reforç de la seguretat que es faci, “la ciutadania no veurà millores si no s’actua contra la multireincidència i no reforcem el sistema judicial, que està col·lapsat” i que, en alguns aspectes, “hem tornat dos anys enrere”. Malgrat tot, Palau li va allargar la mà per consensuar el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
La intervenció més dura va ser la de la portaveu d’ERC, Jordina Freixanet, que va començar dient que “en dos anys hem pogut veure la pitjor versió del seu govern: propaganda buida amb visió paternalista i escoltant només els que volen, han oblidat la seua tasca d’escolta”. També li va recriminar que “Lleida és una ciutat més cara que fa dos anys, més insegura i amb projectes faraònics que ja vam viure fa anys i encara els estem patint”. Per la seua part, la portaveu de Junts, Violant Cervera, va cantar la canya al govern després de dos anys donant suport a la majoria de les seues iniciatives. “Junts no és soci de govern, volem fer una oposició útil, encara que també ens hem equivocat donant suport al nou contracte de l’Aula de Teatre, que pensàvem que estava més treballat”, va dir. També va criticar que “ha fet un discurs triomfalista de la seua gestió, però ho ha pogut fer gràcies al suport de Junts, que no és infinit, ha parlat molt de projectes de futur i poc del dia a dia”. Cervera va acabar recordant-li que “per molt que vingui amb un POUM triomfalista, li recordo que no té majoria en el ple”.
La portaveu de Vox, Gloria Rico, va acusar el PSC d’“abandonar el sentit comú” i que, fa 4 anys, “Lleida estava trista i ara està enfadada i farta de pagar impostos”.
Finalment, la regidora del Comú, Laura Bergés, va lamentar “les nul·les” polítiques en medi ambient i sanitat i que aquest “és un govern que viu del passat, ven el futur i descuida el present”.