Un jove detingut per un robatori violent en una botiga de cosmètica i perfums a Lleida
A l'avinguda de València, al barri de Cappont
La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir dilluns a la nit un jove de 18 anys com a presumpte autor d’un robatori amb violència i intimidació en una botiga de maquillatge, cosmètica i perfums de l’avinguda València, a Cappont. El sospitós va ser localitzat i arrestat a la plaça dels Gramàtics.
Arrestat un escapat de la justícia
Un home de 38 anys va ser arrestat a primera hora de la tarda de dilluns per la Guàrdia Urbana perquè tenia en vigor una ordre de reclamació judicial, emesa pel jutjat d’Instrucció 1 de Lleida per un presumpte delicte de furt. Va ser detingut al carrer Timbalers, a Barri Antic. D’altra banda, una patrulla de la Policia Local va detenir a les 21.45 hores de dilluns un jove de 23 anys per trencar una ordre d’allunyament cap a les 21.45 hores. Va ser identificat al carrer Tallada i li imputen un delicte de trencament de condemna.
Imputats per intentar okupar un pis
D'altra banda, la Policia Local va denunciar penalment aquest dimarts a la tarda diverses persones quan intentaven okupar un pis del Bloc Grup Mariola. Van ser imputats per un delicte deviolació de domicili en grau de temptativa. Veïns van alertar del que estava passant.