TRIBUNALS
Vista judicial pel recurs contra Torre Salses
El recurs contenciós administratiu que l’associació Projecte Lleida va interposar fa 4 anys contra la tramitació del centre comercial de Torre Salses, promogut per Promenade Lleida, va arribar ahir als jutjats. L’advocat dels demandants, Jorge Culleré, va explicar que pretenen que la justícia consideri “nul·la de ple dret” la modificació del projecte de reparcel·lació aprovada el 2021 perquè “es va voler fer passar com una mera modificació el que és una autèntica nova reparcel·lació”, va valorar.
Si la justícia els dona la raó, el projecte “s’haurà de tornar a tramitar des de l’inici”, va afirmar. En representació de la plataforma demandant –formada per més de 160 comerciants i propietaris–, Miquel Borraz va explicar que “ens oposem a Torre Salses perquè ens sembla un projecte totalment desenraonat i l’únic que farà és desestructurar Lleida i degradar-la més”.
En la vista d’ahir es va presentar un informe encarregat pels demandants a un despatx d’arquitectura. L’ajuntament va afirmar que es va tractar de la pràctica de la prova, “un tràmit rutinari en aquest procés referent a un acord de junta de govern local del 2021, amb l’anterior govern de la Paeria”.