EDUCACIÓ
L'escola Camps Elisis de Lleida, un col·legi centenari
Clausura la celebració amb una visita guiada. L’escola ja compta amb nous espais habilitats a l’edifici històric
El col·legi públic d’Infantil i Primaria Camps Elisis va clausurar els actes de celebració dels seus 100 anys amb una visita guiada de la mà de Jordi Porta, director del centre, que va mostrar als assistents una exposició en la qual es poden trobar documents, objectes, imatges i altres curiositats d’aquest centenari. El projecte original de l’escola es va dir “Simplicitat” i va ser dissenyat per l’arquitecte Adolf Florensa. El curs 1925-26 el col·legi va començar a fer classes, però el seu funcionament es va interrompre per la Guerra Civil. El curs 1963-1964 s’hi van unir les dos escoles graduades (nenes i nens) formant la “Agrupación Escolar Mixta Campos Eliseos” i el 1974 es va aplicar l’EGB, passant a anomenar-se “Colegio Nacional Campos Eliseos”.
Es va començar a votar democràticament la direcció el 1978, el 1980 van començar a fer-se classes en català i el 1982 va rebre la primera Enciclopèdia Catalana. El col·legi va quedar inservible per la inundació del 7 de novembre del 1982 (es van organitzar torns amb l’escola Federic Godàs) i el gener del 1983 va tornar a obrir. En la visita també van mostrar les noves aules habilitades a l’edifici antic, que va ser la primera seu i que va acollir durant diversos anys l’escola d’adults. Per dissenyar aquesta ampliació ha comptat amb l’orientació del Col·legi d’Arquitectes “per crear un espai que busqui el benestar de les persones i sigui sostenible”, va declarar Porta.
Xavi Gimó, actual cap d’estudis i que assumirà el càrrec de director al juliol, convida les famílies a “venir a les jornades de portes obertes, conèixer l’escola i la riquesa cultural del seu projecte educatiu”, va afirmar a SEGRE.