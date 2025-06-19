Dos importants artèries urbanes de Lleida, en obres a partir del 30 de juny
Els treballs, amb una inversió d’1,28 milions d’euros i una durada prevista de cinc mesos, afectaran el trànsit i l’activitat comercial
L’Ajuntament de Lleida començarà el proper 30 de juny les obres de renovació integral de la xarxa d’aigua potable i clavegueres en dos importants artèries de la ciutat: l’avinguda Rovira Roure, en el tram comprès entre Ronda i Prat de la Riba, i el carrer Balmes, a la Zona Alta. Els treballs, que se centraran a les voreres corresponents als nombres parells d’ambdues vies, suposaran una inversió d’1,28 milions d’euros i es prolongaran durant aproximadament cinc mesos, amb importants afectacions al trànsit rodat, especialment durant juliol i agost.
Durant els dos mesos estivals, la circulació al carrer Balmes quedarà limitada a un sol carril per sentit, la qual cosa previsiblement generarà retencions en aquesta via que vertebra la Zona Alta de la capital ilerdenca. Per la seua part, a l’avinguda Rovira Roure, un dels principals accessos a la ciutat, les obres afectaran el carril destinat a aparcament i a un dels dos carrils en direcció a Ronda. No obstant, es mantindran operatius els dos carrils en sentit Ricard Viñes, minimitzant així l’impacte en una de les direccions de més afluència de vehicles.