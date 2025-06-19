TRANSPORT
Caos a Lleida al quedar-se sense alta velocitat més de sis hores per una avaria
Tot el matí, amb milers d’afectats, i retards a la tarda per una altra avaria
Nova jornada de caos ferroviari a Lleida per culpa d’una avaria en el sistema de senyalització, que va deixar la ciutat sense servei d’alta velocitat tot el matí. La incidència va provocar que els trens amb parada a Lleida passessin de llarg i que milers de persones fossin resituades en autobusos o altres combois per seguir el seu viatge.
Una avaria en el sistema de senyalització va deixar ahir Lleida sense trens d’alta velocitat tot el matí, amb milers d’afectats que van ser traslladats en altres combois i autobusos a les estacions de Tarragona i Saragossa. Una nova jornada caòtica que va afectar només Lleida i va provocar que tots els trens amb parada a la ciutat passessin de llarg pel bypass de Rufea cap a Camp de Tarragona o Saragossa-Delicias. Tanmateix, cap a les cinc de la tarda, una altra incidència en la infraestructura va provocar retards als trens de tots els operadors de la línia Madrid-Lleida-Barcelona, que es van prolongar durant tota la jornada.
Segons fonts de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) i Renfe, poc abans de les set del matí es va detectar una avaria en el sistema de senyalització a la bifurcació entre Puigverd i Artesa de Lleida, la qual cosa inicialment va provocar retards en tota la línia Madrid-Saragossa-Lleida-Barcelona i que trens com l’Avant de les 7.05 cap a la capital catalana no sortissin. Una hora després, Adif va informar que la circulació es recuperava gradualment, però que continuava interrompuda per accedir a Lleida, la qual cosa va obligar a passar de llarg tots els trens que tenien parada.
Un fet que va originar que milers d’usuaris es quedessin tirats a Lleida, mentre que els que eren en ruta van baixar a Tarragona o Saragossa i van esperar tornar bé amb autobús o en un altre tren una vegada es restablís la circulació.
Mentrestant, a l’estació de Lleida la cua a l’oficina de reclamació de Renfe no parava d’augmentar amb el pas de les hores de passatgers nerviosos que veien que transcorria el matí i el seu tren no arribava. El personal de l’estació va informar en tot moment de la situació i poc després de les 11.30 hores van començar a traslladar passatgers. Els que anaven cap a Saragossa, Madrid o el nord van pujar en combois Avant o rodalies que eren a l’estació o venien de la capital aragonesa, ja que l’avaria afectava el tram de via que anava cap a la resta de Catalunya, per anar fins a Saragossa i “seguir la seua ruta” des d’allà. D’altra banda, els que anaven a Tarragona, Barcelona, Girona o Figueres van ser traslladats en busos fins a l’estació de Camp de Tarragona.
Finalment, poc abans de la una del migdia Adif i Renfe van informar que l’avaria estava resolta i Lleida tornava a estar connectada a la línia d’alta velocitat. El primer comboi va entrar a l’estació a les 13.00 hores i, a partir de llavors, la circulació es va restablir, però això no va evitar que alguns trens acumulessin diversos minuts o fins i tot una hora de retard.
L’ambient a l’estació de Lleida durant el matí era una barreja d’indignació i resignació. Així mateix, diversos treballadors van afirmar que el motiu de la incidència era un robatori de cable de coure de la via fèrria. “Sigui robatori o avaria, ja hi som una altra vegada, sempre igual”, va lamentar una afectada.