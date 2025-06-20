L'aturen per circular sense llums a Lleida i li descobreixen droga per valor d'uns 8.500 euros
Els mossos van trobar una substància premsada de 132,80 grams que va donar positiu en cocaïna i l'home va acabar detingut
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimarts a Lleida un home de 54 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Els fets van passar al passeig de Ronda de la capital del Segrià, quan una patrulla de paisà va detectar que un vehicle que circulava sense llums es va aturar a la via dificultant el pas de la resta de conductors.
El agents van identificar l'home i li van trobar dos embolcalls de cocaïna, un de 0,2 grams i l'altre amb 11, a més de 690 euros en moneda fraccionada. Després d'un escorcoll més acurat del vehicle, la policia va detectar 3 peces d'una substància premsada d'un pes de 132,80 grams que també va donar positiu en cocaïna. El preu de la droga ascendiria a 8.500 euros en el mercat il·lícit.