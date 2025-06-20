PAERIA
Propostes de ciutat amb mirada feminista
La Paeria ha instal·lat 28 tòtems amb un codi QR en diferents espais com centres cívics, esportius, locals socials i Centres d’Atenció Primària (CAP), amb l’objectiu de millorar la mirada feminista en aquests equipaments de la ciutat amb motiu del I Congrés Dones Que Mouen Ciutats, que se celebrarà l’octubre del 2026 a la Llotja. El QR enllaça amb la MarIA, una locució d’intel·ligència artífical que guia les persones per registrar propostes. En poc més d’un mes des de la posada en marxa se n’han recollit més de 2.000, moltes sobre il·luminació, dones referents i acompanyament a les dones d’edat avançada que viuen soles.
La finalitat és crear “una ciutat inclusiva”, ja que “ les ciutats estaven construïdes fins ara per homes i els falta aquesta mirada feminista”, va destacar en aquest sentit Carme Valls, tinenta d’alcalde de la Paeria.