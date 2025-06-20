SUCCESSOS
Quatre detinguts més per la brutal pallissa a sis mossos a la Mariola
Dos d’ells són el pare i un fill del principal sospitós, que va ser empresonat
Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir al matí a la Mariola quatre homes més per la seua suposada participació en el brutal atac que van patir sis agents de l’ARRO la mitjanit del 27 al 28 d’abril al barri. Se sumen a l’arrest i posterior empresonament el dimecres de la setmana passada del principal sospitós de l’agressió, Ivan G.G., de 35 anys. Precisament dos dels arrestats són el seu pare i un dels seus fills (en té 8), que el dia de l’aldarull celebrava la seua majoria d’edat. Els altres dos arrestats són un amic de la família i un dels patriarques del barri. Alguns d’ells van ser identificats a través dels vídeos que van circular per les xarxes socials.
Els imputen els delictes de lesions, desordres públics i atemptat contra l’autoritat. El principal sospitós l’acusen de quatre temptatives d’homicidi dolós i dos delictes de lesions greus amb utilització d’instrument perillós per agredir suposadament els agents amb una barra de ferro de grans dimensions.
Desnonament en paral·lel
L’arrest es va produir de manera paral·lela a un desnonament judicial d’un habitatge del carrer Júpiter on residien familiars del principal sospitós en un ampli dispositiu en el qual van participar antiavalots de l’ARRO, que van fer un cordó policial.
Els agents de la Unitat d’Investigació del Segrià van efectuar les detencions i, posteriorment, es va col·locar una porta de seguretat al pis desnonat. Per la seua part, l’advocat d’Ivan G. G., Joan Argilés, ha presentat un recurs davant del jutjat d’Instrucció 3 de Lleida.