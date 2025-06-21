Balàfia celebra assemblea, activitats culturals i sopar de socis
L’associació de veïns de Balàfia va celebrar ahir la seua assemblea, en la qual es va fer un balanç de les seues activitats i nombre d’afiliats, i un posterior sopar de socis al centre cívic del barri al qual van assistir unes seixanta persones. Durant la vetllada hi va haver una actuació de la Coral Veus de Ponent i demostracions de ball. Un esdeveniment que també va servir per celebrar la fi de curs de les activitats que organitza l’entitat veïnal.