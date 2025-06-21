L’enxampen amb 8.500 € en cocaïna per anar sense llums
Circular de nit amb els llums apagats i aparcar en doble fila va delatar un conductor de 54 anys que els Mossos d’Esquadra van detenir dimarts al passeig de Ronda al trobar-li 144 grams de cocaïna, valorats en 8.500 euros al mercat il·lícit. Va ocórrer cap a les 22.00 hores de dimarts quan una patrulla de paisà va detectar un cotxe a Ronda que anava sense llums i que va parar en doble fila.
Els agents van anar a van identificar el conductor i van observar que estava nerviós i intentava amagar una bossa a sota d’un seient. El van escorcollar i li van trobar 11 grams de cocaïna i 690 euros a la bossa. Posteriorment, es va inspeccionar el vehicle. Van trobar 132,80 grams més de cocaïna. El preu de la droga decomissada, segons el ministeri de l’Interior, podria ascendir a 8.500 euros en el mercat il·lícit.