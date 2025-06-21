La Paeria i Metrovacesa negocien ‘ressuscitar’ les torres de la Llotja
El CNC va aprovar ahir instar el titular de la finca a “procedir al compliment de l’obligació d’edificació”. La constructora estaria interessada a reprendre el pla
L’ajuntament i la constructora Metrovacesa negocien la possibilitat de reprendre la construcció de les torres de la Llotja, que està aturada des del 2019 i preveia aixecar al costat del palau de congressos dos edificis de 21 plantes cada un amb capacitat per a 98 habitatges. La finca va ser venuda a la promotora Cerbat el 2007 per 49,5 milions, però mai va iniciar les obres a causa de la crisi del 2008. Anys després, el BBVA va adquirir el solar, va sol·licitar la llicència d’obres a la Paeria i va vendre el terreny a Metrovacesa, que només va fer-hi treballs menors. Ara, la voluntat del consistori i de la constructora seria la de reprendre per tercera vegada el projecte. Prova d’això és que el consell d’administració del Centre de Negocis i Convencions (CNC), l’ens que gestiona la Llotja, va aprovar ahir per unanimitat requerir al titular de la finca “que procedeixi al compliment de l’obligació d’edificació”. Segons fonts consultades per aquest diari, la intenció és “demanar que s’executi el projecte de construcció o que Metrovacesa torni la finca al CNC”. Tanmateix, l’ajuntament sembla que està més per la feina de reprendre el projecte, igual que Metrovacesa. I és que segons l’acta del consell d’administració de la CNC del març, un representant municipal va dir que “s’han mantingut converses amb l’empresa propietària del solar i s’ha constatat un canvi d’actitud a Metrovacesa que ara hauria manifestat el seu interès a reprendre l’execució de les obres. Considera que les negociacions van per bon camí”. Per tot plegat, sembla que aquest projecte nascut fa ara 18 anys podria tenir una tercera oportunitat de tirar endavant.
Paral·lelament, en el consell del CNC d’ahir es van donar a conèixer les dades del primer i segon trimestre de l’any d’esdeveniments i assistents a la Llotja. Entre gener i juny s’hi van celebrar 201 esdeveniments entre espectacles, teatres, fires, congressos i rodes de premsa, un 59% més que en el mateix període del 2024, que van congregar 113.551 persones, un 10,5% més. La previsió del CNC és acabar el 2025 amb 284 esdeveniments i superar els 170.000 assistents, millorant les xifres del 2024.