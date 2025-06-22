Demanen prohibir i sancionar les relacions entre personal penitenciari i presos
El sindicat CSIF demana prohibir de forma explícita les relacions emocionals, afectives o sexuals entre personal penitenciari i presos “per protegir la seguretat i la integritat del sistema”.
D’aquesta forma, sol·licita que es consideri una falta molt greu i que a més s’estableixi un protocol d’actuació immediata que suposi la suspensió cautelar de funcions així com investigació i, si és necessari, derivació a Fiscalia.
Així mateix, en el canvi de normativa el sindicat també proposa sancions disciplinàries que comportin l’expulsió del cos penitenciari, la inhabilitació per treballar en execució penal o responsabilitats penals si hi ha altres delictes associats a la relació. També es demana treballar en prevenció amb una formació anual sobre límits professionals i manipulació emocional, la supervisió de perfils de risc en la selecció del personal i un canal de denúncia confidencial.
Així, en un comunicat, el sindicat assenyala que les relacions entre personal penitenciari de qualsevol àmbit i interns, que asseguren que s’integren sota l’anomenat Codi Rosa, poden suposar greus riscos de seguretat i que s’estan convertint en una cosa “massa habitual”.