SALUT
Metges de Lleida relacionen casos de pubertat precoç i contaminació
Alerten que disruptors endocrins com els microplàstics provoquen problemes d’obesitat i en la tiroide. Nova secció mediambiental del Col·legi de Metges
Metges lleidatans alerten d’un augment de consultes de nens que pateixen “pubertats molt precoces, problemes de tiroide i obesitat”, malalties que s’associen amb la contaminació. El doctor Jordi Bosch, endocrinòleg pediàtric, afirma que “poden tenir relació amb els disruptors endocrins, els productes de l’entorn que arriben i es queden al cos per via digestiva, respiratòria o cutània”. Cita els microplàstics com uns dels disruptors més preocupants i detalla que “hi ha factors que entren en contacte amb els nens per activar fenòmens que són naturals, però no tan aviat”.
Davant de la “preocupació de molts col·legiats sobre l’afectació que la contaminació genera en la salut dels nostres pacients, tant nens com adults”, el Col·legi de Metges de Lleida va crear al març una secció de salut mediambiental. Liderada per Bosch, compta amb més de 30 facultatius –sobretot pediatres– que tenen per objectiu “investigar i formar en aquesta àrea els sanitaris lleidatans”.
Així mateix, preparen una jornada per a aquest mes de novembre vinent amb “experts locals que puguin dir en quina situació està Lleida”, assenyala el doctor, i “estem dissenyant estudis per anar lligant caps amb mostres de la població”, afegeix.
Bosch defineix la contaminació com una “emergència global”, encara que adverteix que les zones més agrícoles com Lleida estan especialment afectades per l’alt ús de pesticides. A més a més, “la qualitat de l’aire aquí no és especialment bona”, assegura. No obstant, “respecte als microplàstics hi ha poques diferències entre territoris”, explica.
El doctor considera prioritari tenir més informació sobre els sensors ambientals que hi ha a la ciutat, encara que destaca el treball en aquest sentit que es porta a terme a la facultat d’Agrònoms de la Universitat de Lleida (UdL).
n La nova secció sobre salut mediambiental del Col·legi de Metges està preparant un estudi que espera desenvolupar durant els propers mesos a l’hospital Arnau de Vilanova amb el qual analitzaran l’orina de nounats per “veure si els nadons ja tenen productes al seu organisme rebuts de la mare”, explica Jordi Bosch.
Analitzaran l’orina de nadons per saber l’abast dels disruptors
ral·lelament, el Col·legi ha difós una guia de recomanacions per disminuir l’exposició a disruptors endocrins, entre les quals hi ha evitar l’ús de plàstic i paelles antiadherents, així com perfums i ambientadors; utilitzar estris de cuina de fusta; ventilar diàriament o reduir la quantitat de cosmètics i tovalloletes.