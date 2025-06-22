La Paeria posa plaques solars a l’escola de Pardinyes
Un total de 115, i 39 més al centre cívic de Cappont
L’ajuntament ultima la instal·lació de plaques solars a les cobertes de l’escola Pardinyes i del centre cívic de Cappont. El projecte, finançat amb 216.115 euros de fons europeus destinats a fomentar l’autoconsum als edificis municipals, va començar amb la col·locació de 115 mòduls fotovoltaics al col·legi, sobre estructures d’alumini.
La instal·lació permet generar electricitat amb una potència conjunta de 55,2 kWp (la nominal o efectiva total serà de 45 kW), i l’energia es destinarà a l’autoconsum del mateix edifici i per subministrar-la a altres equipaments públics en un radi de 500 metres.
Mentrestant, la instal·lació de Cappont és més reduïda i es destinarà únicament a l’autoconsum del mateix edifici. Comptarà amb 39 mòduls de 460 Wp de potència, també a la coberta, que generaran una potència total de 18 kWp.
El projecte també preveu la instal·lació de plaques solars a les escoles Joan Maragall, Ginesta i al centre cívic de Balàfia.