Junts assegura que ha pactat amb el govern espanyol la creació d’una nova estació de tren a Lleida
La nova infraestructura de Rodalies s’ubicaria a l’Avinguda Onze de Setembre i suposaria la inversió més important de l’Estat a la ciutat en els darrers 25 anys, segons la formació
Junts ha assegurat que ha pactat amb el govern espanyol la creació d’una nova estació de ferrocarril a Lleida. Per aquest motiu, l’estudi informatiu i l’estudi d’alternatives del projecte ja estarien inclosos dins del procediment impulsat pel Ministeri de Transports, segons el diputat de Junts per Lleida, Isidre Gavín. L’acord també suposaria la inversió més important de l’Estat a la ciutat en els darrers 25 anys i la nova infraestructura ferroviària de Rodalies s’ubicarà a l’Avinguda Onze de Setembre, a l’entorn dels hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria, així com de la universitat. En concret, s’aprofitaria el túnel ferroviari existent i la xarxa estatal actual amb l’objectiu de millorar la connectivitat amb les línies de Rodalies.
Junts per Catalunya a la Vegueria de les Terres de Lleida ha anunciat aquest dilluns l’acord amb el govern espanyol per impulsar la creació d’una nova estació de ferrocarril a la ciutat de Lleida que portaria per nom ‘Hospitals’. La presentació ha anat a càrrec del diputat al Congrés Isidre Gavín i la portaveu de Junts a la Paeria, Violant Cervera, que han destacat la “rellevància” de l’actuació per a “la mobilitat i la vertebració del territori”.
La nova estació pretén millorar la connectivitat amb les línies de Rodalies que arriben des d’Almacelles, La Pobla de Segur, Balaguer, Cervera o les Borges Blanques, afavorint els desplaçaments quotidians cap a la ciutat i dins de l’àmbit de les rodalies Lleida. L’acord també inclou la possibilitat d’habilitar un espai per estacionar combois fora de servei, millorant la flexibilitat operativa de la xarxa ferroviària a Ponent.
Junts assegura que l’estudi d’alternatives i l’estudi informatiu del projecte, segons indica el propi Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible, ja s’estan duent a terme dins dels estudis informatius que es van licitar el passat 17 de març d’enguany, per reforçar el tren de mercaderies entre l’Aragó i Catalunya.