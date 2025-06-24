La víctima mortal de 20 anys a Alcarràs era un tècnic del Lleida CF i jugador del Balàfia
La notícia de la seua mort ha provocat una enorme commoció en el futbol lleidatà
El jove lleidatà que es va ofegar diumenge a la tarda mentre es banyava en un pantà a Alcarràs (vegeu SEGRE d’ahir) era Bourama Diakite, tècnic de la base del Lleida Club de Futbol i jugador de l’Amateur A de la UE Balàfia. La víctima també havia jugat al Juvenil A del Lleida, on actualment formava part del cos tècnic, i també havia format part d’altres clubs com el CF Pardinyes, FiF Lleida i la UE Bordeta.
La notícia de la seua mort ha provocat una enorme commoció en el futbol lleidatà. El Lleida CF va publicar un missatge a X en el qual lamentava profundament la seua pèrdua i compartia “el nostre més sentit condol amb els seus familiars i amics”.
També va emetre un comunicat la Federació Catalana de Futbol, en el qual recordava que “des de ben petit havia jugat en clubs de la zona”, i la UE Balàfia.
Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 18.27 hores de diumenge que un jove no podia sortir de l’aigua. Es tracta de la primera víctima mortal en aigües interiors des que el 15 de juny va començar la campanya d’estiu.