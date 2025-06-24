SERVEIS
Set empreses opten a dissenyar la nova xarxa del bus urbà
L’ajuntament ha rebut ofertes de set empreses que opten al contracte per redactar el nou projecte de prestació del servei de transport urbà col·lectiu de viatgers (autobusos), així com els plecs tècnics i els seus estudis de demanda, viabilitat i costos. L’actual concessió a Moventis (Autobusos de Lleida) s'acaba el proper mes de desembre, per la qual cosa “caldrà establir les bases per licitar una nova concessió o la fórmula alternativa que s’acordi”, indica la Paeria. Fa referència a una “fórmula alternativa” a una nova concessió, per la qual cosa de moment no rebutja municipalitzar el servei, com reclamen els grups municipals d’ERC i el Comú.
“Durant els anys d’execució del contracte actual s’han anat produint solapaments de línies i trànsits compartits amb altres serveis públics, per la qual cosa la configuració actual del servei necessita que s’elabori una proposta d’ordenació, racionalització i modernització”, afegeix el consistori. La licitació compta amb un pressupost total de 116.363 euros (IVA afegit), i el consistori ha requerit la “documentació que falta” a quatre de les set firmes candidates.
D’altra banda, la Generalitat de Catalunya ha requerit més documentació a quatre de les vint-i-nou empreses que s’han ofert per construir la seua nova seu central de Lleida al solar de Magisteri.