Larrosa assegura que el 70% dels veïns de Lleida estan a favor de Torre Salses
Diu que Promenade començarà enguany les obres d’aquesta àrea comercial. Recomana a les botigues de l’Eix que “evolucionin” cap a una especialització
L’alcalde, Fèlix Larrosa, afirma en una entrevista a l’ACN que les obres del complex comercial i de lleure Torre Salses (entre els Mangraners i la Bordeta) que promou Promenade començaran aquest any perquè tindran la llicència de forma “immediata”. L’empresa ja té llicència comercial de la Generalitat i ara li falta la d’obres que atorga l’ajuntament. De fet, tal com va avançar aquest diari, l’empresa ja ha posat en marxa el procés d’elecció de les constructores que s’encarregaran de portar a terme els treballs, que suposaran una inversió d’uns 120 milions d’euros, sense precedents a la ciutat.
Larossa assegura que un 70% dels lleidatans volen que es faci aquesta àrea comercial i recomana als comerciants de l’Eix Comercial que “evolucionin” amb una “especialització de serveis” que el convertiria en una “gran àrea d’establiments comercials amb estratègies conjuntes entorn del màrqueting local i la capacitat de promoció i comercialització dels seus espais”. Apunta que el comerç local s’ha “de posar les piles” apostant per la innovació i l’evolució en la prestació de serveis, així com en la millora de la qualitat dels seus productes. Així mateix, nega que Torre Salses suposi la mort de l’Eix i defensa tots dos models comercials.
Remarca que Lleida té una fuga de 500 milions anuals en compres en altres ciutats o per internet i vol “combatre” aquesta situació. En aquest sentit, diu que prefereix que es gastin diners a Lleida, no a Saragossa o a Barcelona, i per a això veu necessari facilitar “diversitat d’oferta comercial”. A més, subratlla que les seues reflexions estan avalades per estudis.
L’alcalde destaca també que s’han de posar de relleu espais del Centre Històric que ara són buits, com per exemple el solar de l’antic convent dels Mercedaris o l’actual estació d’autobusos, una vegada quedi fora de servei quan entri en funcionament la nova al costat de l’estació de trens. Recalca que és tasca de l’administració local facilitar la vitalitat comercial del carrer Major i considera que el tancament de botigues en aquesta zona no té res a veure amb el complex comercial i de lleure de Torre Salses que encara no existeix.