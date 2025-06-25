SUCCESSOS
Mor un jove de 25 anys al caure des de la muralla de la Seu Vella de Lleida
La víctima va perdre la vida quan era traslladada a l’hospital Arnau de Vilanova. Els serveis d’emergència van ser alertats a les 0.30 hores
Un jove de 25 anys va perdre la vida ahir a la matinada després de caure al buit des de la muralla de la Seu Vella. El jove, A.D., va resultar ferit crític i va morir quan era traslladat a l’hospital Arnau de Vilanova, com va avançar SEGRE en la seua edició digital. Els Mossos d’Esquadra es van fer càrrec de la investigació i van apuntar que es tractaria d’una caiguda accidental. Una defunció que es va produir durant la revetlla de Sant Joan.
El succés es va produir minuts després de la mitjanit quan, per causes que es desconeixen, un jove es va desequilibrar a la muralla de la cara nord, entre la zona de la Sibil·la, el Baluard de la Reina i el parc de Santa Cecília. Es va precipitar al buit des d’uns deu metres d’altura. Pel que sembla, l’home es trobava juntament amb altres persones que van alertar el 112. Al lloc van acudir diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana, ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i dotacions Bomberos de la Generalitat.
Zona de difícil accés
El jove, que va caure en una zona de difícil accés, va resultar ferit d’extrema gravetat i presentava politraumatismes. Els serveis sanitaris li van fer una primera atenció in situ. Posteriorment, amb l’ajuda dels efectius dels Bombers, va ser portat fins a una ambulància, per ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova. El seu pronòstic era crític.
Tanmateix, el jove va morir durant el trasllat malgrat que van intentar reanimar-lo sense èxit. Els Mossos van obrir una investigació per aclarir els fets i van apuntar que es tractaria d’una caiguda accidental ja que presentava símptomes d’embriaguesa, segons la policia.
Tragèdia el 2023 a Gimenells
Fa dos anys també hi va haver una revetlla de Sant Joan tràgica a Gimenells. Un home d’uns 30 anys va morir al llançar-se dins de la foguera. Els fets es van produir a les 22.15 hores al costat del local social municipal, on es trobava la tradicional foguera. Feia diversos anys que la víctima mortal, originària del Senegal, vivia en aquest municipi del Segrià. L’home havia fet diversos intents de llançar-s’hi però veïns el van apartar. Tanmateix, minuts després, quan la foguera cremava amb més intensitat, l’home va arrancar a córrer i s’hi va llançar sense que ningú pogués fer res. Diversos veïns van rebre atenció psicològica.
Pont tràgic amb dos joves lleidatans morts
La mort del jove de 25 anys al Turó de la Seu Vella se suma a la que hi va haver diumenge a la tarda a Alcarràs quan un veí de Lleida de 20 anys va perdre la vida a l’ofegar-se en un petit pantà (vegeu SEGRE de diumenge). La víctima mortal era Bourama Diakite, tècnic de la base del Lleida Club de Futbol i jugador de l’Amateur A de la UE Balàfia. El jove també havia jugat al Juvenil A del Lleida, on actualment formava part del cos tècnic, i també havia format part d’altres clubs com el CF Pardinyes, FiF Lleida i la UE Bordeta.
La notícia de la seua mort va provocar una enorme commoció en el futbol lleidatà. El Lleida CF va publicar un missatge a la xarxa X en el qual lamentava la seua pèrdua i compartia “el nostre més sentit condol amb els familiars i amics”. També va emetre un comunicat la Federació Catalana de Futbol, en el qual recordava que “des de ben petit havia jugat en clubs de la zona”, i la UE Balàfia.
El 112 va rebre l’avís a les 18.27 hores de diumenge que un jove no podia sortir de l’aigua. Es tracta de la primera víctima mortal en aigües interiors des que el 15 de juny va començar la campanya d’estiu.