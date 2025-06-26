SEGRE

Cremen contenidors al mig de la calçada a Henry Dunant

Estat en el qual va quedar la calçada després de l’incendi. - JORDI ECHEVARRIA

El carrer Henry Dunant va registrar ahir a la matinada un segon incendi de contenidors després del que hi va haver el passat dia 2. En aquesta ocasió, amb una particularitat, els contenidors van cremar en mig de la calçada, per la qual cosa se sospita que va ser intencionat. Els Bombers i la Guàrdia Urbana van ser alertats a les 2.20 hores. Van cremar quatre contenidors, un dels quals completament i els altres parcialment, davant la seu de Creu Roja.

