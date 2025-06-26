L’IRBLleida busca fons per provar un tractament
Per retardar els símptomes de l’atàxia de Friedreich. Campanya de finançament col·lectiu per poder fer assajos amb ratolins
El grup Bioquímica de l’estrès oxidatiu de l’institut d’investigació biomèdica IRBLleida demana finançament amb una campanya de finançament col·lectiu per a un “projecte de teràpia avançada” amb l’objectiu de retardar els símptomes de l’atàxia de Friedreich, una malaltia minoritària que encara no té cura i afecta aproximadament a una de cada 25.000 persones a l’Estat. Aquesta iniciativa, desenvolupada en col·laboració amb un grup del CSIC de Granada, busca recaptar almenys 40.000 euros per iniciar els estudis aquest any.
L’atàxia de Friedreich és una malaltia neurocardiodegenerativa d’origen genètic que provoca un dèficit a la producció d’una proteïna anomenada frataxina. “Afecta especialment el sistema nerviós i el cor”, explica l’investigador principal del grup, Joaquim Ros.
El projecte es basa en la teràpia de reemplaçament proteic. “Intentem subministrar la proteïna frataxina fusionada amb uns pèptids que en faciliten l’entrada a la cèl·lula i al mitocondri”, indica.
L’equip planeja assajos en cultius cel·lulars i una primera aproximació amb ratolins. “Si tot funciona com esperem, passaríem a injectar-los-la per comprovar com es distribueix i si milloren els símptomes”, afirma.
Les donacions poden realitzar-se a través del web irblleida.org/ca/donacio.