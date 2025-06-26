Més de 700 comerços de Lleida s’ofereixen com a refugis climàtics
L’objectiu és reforçar la protecció dels ciutadans davant les altes temperatures
PIMEComerç va presentar aquest dimecres la campanya Refugis climàtics: el teu comerç al teu costat, juntament amb la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida i la Federació d’Hostaleria, així com les associacions de comerços i serveis de la província, amb l’objectiu d’oferir el seu espai per al descans de les persones que puguin sentir-se afectades per les altes temperatures. “Aquesta campanya pretén ser un complement més als refugis climàtics de les administracions”, va declarar Manel Llaràs, president de PIMEComerç, en el dia d’avui són més de 700 establiments adherits a Lleida i s’espera que en siguin més a mesura que vagi avançant l’estiu. En aquesta tercera edició de la campanya es pretén posar els comerços al servei del barri i que “veïns i clients sàpiguen que tenen a la seua disposició aquesta botiga no només per comprar, sinó també com a refugi climàtic”, va explicar Mercè Jordan, comerciant adherida.“No som només una botiga, volem donar un servei a la comunitat. Que la gent del barri sàpiga que els comerços també són casa seua i que sempre és benvinguda”, va puntualitzar.
L’èxit d’edicions anteriors porta a repetir les associacions de veïns “perquè ajuda les persones més vulnerables. Els fa confiança entrar a les botigues en les quals coneixen el responsable. És un bé per als ciutadans del barri”, va explicar Marta Jové, representant de l’associació de veïns de Cappont.
Primeres nits tropicals amb una mínima de 24,1º a Tàrrega
Les comarques de Ponent ja han registrat les primeres nits tropicals sense baixar dels 20 graus. Així, segons les dades de Meteocat, la nit de dimarts a dimecres, entre les 2.00 i les 3.00 hores, el termòmetre només va descendir fins als 24,1º a Tàrrega, 24º a la Granadella i als 23,6º a Sant Martí de Riucorb. També van superar els 22 graus Raimat, amb 22,9º; Alguaire; amb 22,7º; Vallfogona de Balaguer, amb 22,6º; Torres de Segre, amb 22,2º; Camarasa, amb 22,2º; i les Borres Blanques, amb 21,6º.
En canvi, les temperatures diürnes van ser ahir una mica més baixes que dimarts i no van arribar a depassar els 38 graus.