Batxillerat ‘especial’ que permet una selectivitat sense la fase general

A Lleida s’imparteixen altres tipus de Batxillerat diferents al convencional que permeten “saltar-se la fase comuna de la selectivitat” (la qual es puntua amb un 10 com a màxim) i enfrontar-se només a l’específica (els exàmens de matèries per ponderar la nota fins a 14). És el cas del Batxibac, que permet obtenir la doble titulació de Batxillerat català i el Baccalauréat francès, i que a Lleida imparteixen l’institut Gili i Gaya, el col·legi Episcopal i els instituts Joan Brudieu de la Seu d’Urgell, Francesc Ribalta de Solsona, el de la Pobla de Segur i el de Vielha. Estudiants d’aquest Batxibac han aconseguit també notes brillants, com és el cas de l’Aurora Sapena Molina, que el va cursar a l’Episcopal i ha aconseguit una nota d’accés a la universitat de 13,979. Explica que la nota del Baccalauréat, del qual es va examinar a l’abril i va treure un 10 “igual que unes altres dos persones més”, compta com si fos la fase general. Per optar al 14, va fer la fase específica de la selectivitat. Es va examinar de les assignatures de dibuix tècnic, física i tecnologia i enginyeria, i en totes va obtenir un 10. Aquestes notes, combinades amb la mitjana del Batxillerat, donen com a resultat el 13,979. Ara estudiarà Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials a la UPC a Terrassa i vol treballar en el sector espacial. “En part he fet el Batxibac perquè una gran part es troba a França”, apunta.

Així mateix, els alumnes de Batxillerat Internacional, com el que imparteix l’institut Josep Lladonosa, per exemple, poden convalidar la part comuna de la selectivitat i entren com a estudiants estrangers via Uned. No obstant, la direcció d’aquest centre els recomana que facin també la selectivitat ordinària i així tenen dos notes d’accés.