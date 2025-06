La Paeria de Lleida impulsa una ordenança per afavorir projectes estratègics locals

Publicat per Redacció Guissona Creat: Actualitzat:

La Paeria de Lleida ha iniciat la consulta pública prèvia per redactar l’Ordenança municipal d’Impuls Econòmic per a Projectes d’Interès Estratègic Local. La normativa preveu mesures per facilitar la implantació de noves activitats empresarials i consolidar les existents, amb l’objectiu de potenciar el desenvolupament econòmic de la ciutat.

Els projectes amb un impacte econòmic rellevant gaudiran de tramitació preferent i urgent a través de l’oficina Invest in Lleida and Talent. Això inclourà llicències d’obra i d’activitat, instruments urbanístics, assessorament integral i acompanyament amb altres administracions i subministradors. També es preveu donar prioritat a la captació i formació de talent local.

La consulta pública romandrà oberta fins al 24 de juliol a la plataforma Decidim Catalunya (https://lleida.decidimcatalunya.cat/), on la ciutadania podrà fer arribar opinions i suggeriments. Aquesta iniciativa s’emmarca en l’estratègia municipal per consolidar Lleida com un pol d’atracció d’inversions, amb sis milions de m² de sòl industrial programat i accions com la diplomàcia econòmica o l’obertura de l’oficina d’atracció empresarial.