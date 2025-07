La nova estació de busos ja es visualitza

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La construcció de la nova estació d’autobusos als Docs i l’entorn de La Meta avança i ja se’n pot apreciar l’estructura des del carrer Príncep de Viana, on hi haurà el vestíbul i entrada i sortida de vehicles. També va prenent forma l’interior dels antics magatzems Docs, on hi haurà la majoria de les 28 andanes , i els operaris treballen també en la coberta. De fet, el Col·legi d’Arquitectes critica la “pèrdua de patrimoni” que suposen aquestes obres, ja que s’ha alterat la façana i la coberta d’aquest edifici històric. La nova estació també tindrà un accés per als vianants des del carrer Comtes d’Urgell, on estan aixecant també un nou edifici al costat de les vies del tren. Es preveu que la nova estació, que construeix Copisa i costa 43 milions d’euros, estigui enllestida el mes de març de l’any que ve.