La Bordeta estrenarà dijous l’Oficina d’Atenció Ciutadana

L’ajuntament obrirà el dijous vinent dia 3 l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de la Bordeta, un espai que serà al centre cívic, on els veïns d’aquest barri i els dels Mangraners i zones de l’Horta com Quatre Pilans podran fer gairebé tots els tràmits municipals. La posada en marxa d’aquest servei va ser anunciada pel govern municipal de la capital del Segrià al consell de barri de l’abril passat i confirmada per l’alcalde, Fèlix Larrosa, en una entrevista a SEGRE.

L’OAC tindrà com a objectiu descentralitzar els serveis d’atenció ciutadana als barris més perifèrics. Segons van informar fonts municipals, a la nova oficina es podran fer gestions com certificats d’empadronament (el document que emet l’ajuntament que acredita on es resideix); canviar dades fiscals o subscripcions a la notificació electrònica; gestions relacionades amb el cementiri; certificats de reconeixement de vida; cartes i justificants de pagament; sol·licitar bonificacions; registrar animals de companyia; sol·licitar cites prèvies a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC) de rambla Ferran i a l’Oficina de Gestió i Atenció Tributària (OGAT) de l’avinguda Blondel; altres sol·licituds relacionades amb el registre general; i demanar domiciliacions d’impostos, fraccionaments i plans personalitzats de pagament. Els únics tràmits que no es podran fer seran empadronar-se i sol·licitar un permís d’obres.

L’horari d’atenció d’aquesta oficina de barri serà de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores de l’1 de juny al 30 de setembre, mentre que per a la resta de l’any obrirà de 9.00 a 14.00 hores els dilluns, dimecres, dijous i divendres, mentre que dimarts atendrà també de 16.00 a 18.00 hores. L’horari d’estiu també s’aplicarà en els dies feiners dels períodes de Nadal i Setmana Santa.

D’altra banda, l’ajuntament va informar que tant a l’OMAC com a l’OGAT han contractat personal de seguretat privada per controlar els fluxos de gent i ajudar els ciutadans que requereixin alguna indicació. Fins ara en aquestes dos oficines municipals la seguretat depenia de la Guàrdia Urbana “de forma intermitent i a demanda”.

Tanmateix, el consistori va decidir finalment comptar amb els serveis d’una empresa privada perquè tots els efectius de la Policia Local puguin estar disponibles per fer tasques de patrullatge de o vigilància de la via pública.